В Германии заговорили о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт рассказал о расколе Евросоюза из-за ситуации с «Северным потоком — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на такую ситуацию указывают планы американского правительства по созданию коалиции против газопровода.

«Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», — добавил Гердт.

По его мнению, Вашингтон будет продолжать давить на несогласных с его позицией.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта помимо американской стороны выступают Украина и еще ряд европейских стран.

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