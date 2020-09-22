Путин оценил последствия пандемии для мировой экономики

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что экспертам только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока от последствий распространения коронавируса.

Путин отметил, что при этом уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику «предстоит долго, очень долго».

Он отметил, что для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения.