Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема
Валерия Исполатова
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Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума, следует из данных ЦБ.
К 1 сентября объемы драгоценного металла составили 121 т, что на 10,9% больше прежнего рекорда, поставленного осенью 2019 года.
Кроме того, объем инвестиций российских кредитных организаций в золото к сентябрю достиг 567,86 млрд руб — в августе банки увеличили вложения в драгоценные металлы на 117,95 млрд руб.
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