Греф счел невозможным восстановление экономики за год

Российская экономика не восстановится до прошлогодних значений за ближайший год, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Грефа, российская экономика в условиях пандемии продемонстрировала «большую устойчивость, чем экономики многих зарубежных стран. При этом утверждать, что она не пострадала, нельзя, подчеркнул глава Сбербанка.

«Мы очень серьезно пострадали <...> Очевидно, что мы даже за год не восстановимся обратно до уровня 2019 года, ни в одном сценарии», — отметил Греф.

Ранее в Минэкономразвития России спрогнозировали возвращение экономики России к докризисным значениям к третьему кварталу 2021 года.

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