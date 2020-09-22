Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка РФ

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если будет продолжаться снижение ставок Банка России, мы видим потенциал еще небольшой, то туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

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