Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка РФ
Анна Светлова
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Глава Сбербанка Герман Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если будет продолжаться снижение ставок Банка России, мы видим потенциал еще небольшой, то туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
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