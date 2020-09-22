Нарышкин: СВР фиксирует раскручивание Западом ситуации вокруг Навального

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что российская служба внешней разведки замечает активность западных стран в раскручивании ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что одной из главных мишеней данной кампании является проект «Северный поток — 2».

По его мнению, основанные на инциденте с Навальным попытки противостоять завершению строительства газопровода являются примером недобросовестной конкуренции.

Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС в отношении «Северного потока — 2».

Ранее ряд стран заявили о необходимости остановить строительство газопровода после инцидента Навальным, госпитализированным 20 августа.

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