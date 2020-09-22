Россиянам не рекомендуют хранить пенсии на банковских картах

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган перечислил причины, по которым не стоит оставлять пенсию на карте. Об этом сообщает «Прайм».

Так, если получатель страховой пенсии не снимает деньги с карты на протяжении полугода, то он может столкнуться с приостановкой ее выплат.

Коган пояснил, что закон таким образом защищает государственный бюджет от «лишних» трат, которые могут образоваться из-за длительной процедуры передачи данных в Пенсионный фонд.

Кроме того, держатели пенсий на карте могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам.

Еще одной причиной эксперт назвал возможность блокировки карты приставами при наличии какой-либо задолженности по услугам ЖКХ или другим. Они также могут снять с нее деньги в счет долга.