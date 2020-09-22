Аналитики определили бюджетные авианаправления по России в октябре

Анна Светлова

В октябре россияне смогут за небольшие средства совершить перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Так, дешевле всего лететь из Москвы в Калугу и Воронеж (билеты в одну сторону по 1 тыс. руб.).

Из Санкт-Петербурга за 1,2 тыс. руб. можно попасть в Москву, за 1,5 тыс. руб. — в Ярославль, а за 2 тыс. руб. — в Элисту, Махачкалу, Ставрополь, Калининград, Казань и другие города.

Из Сочи выгоднее всего лететь в Москву (1,6 тыс. руб.), а также в Ростов-на-Дону (1,8 тыс. руб.), в Ставрополь и Краснодар (по 1,9 тыс. руб.).

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