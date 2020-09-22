Эксперт рассказала, как добиться повышения зарплаты

Осень — идеальное время, чтобы просить повышения зарплаты, заявила радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Она рассказала, что в конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимает бюджет на следующий год.

«Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты», — пояснила рекрутер.

При этом, просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована, отметила Долякова. Она обратила внимание на то, что работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Поэтому необходимо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предложить.

Специалист также отметила, что не стоит прибегать к шантажу работодателя, рассказывая, что у вас есть выгодные предложения от других компаний. По ее словам, зарплату после этого могут повысить, но, как правило, это шаг к увольнению, так как работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, и будет искать ему замену.

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