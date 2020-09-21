Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал, что динамика курса рубля зависит от итогов президентских выборов в США.

По его мнению, если победит действующий американский лидер Дональд Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям.

В случае победы кандидата от демократов Джо Байдена российская валюта опустится до 85 рублей за доллар.

Калугин добавил, что при любых обстоятельствах скачок доллара будет краткосрочным.

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