Нефть Urals впервые реализовали через онлайн-аукцион

АО «Зарубежнефть» впервые в России продало нефть марки Urals через онлайн-аукцион на электронной платформе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании и СПбМТСБ.

Как отмечается в сообщении, на платформе было реализовано 300 тыс. тонн экспортных энергоносителей.

По результатам аукциона три партии нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн каждая будут поставлены через порт Приморск в течение IV квартала текущего года.

В пресс-релизе также подчеркивается, что первый опыт проведения аукциона на экспортную российскую нефть показал свою эффективность в формировании справедливого рыночного ценообразования.

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