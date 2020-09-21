Нефть Urals впервые реализовали через онлайн-аукцион
АО «Зарубежнефть» впервые в России продало нефть марки Urals через онлайн-аукцион на электронной платформе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании и СПбМТСБ.
Как отмечается в сообщении, на платформе было реализовано 300 тыс. тонн экспортных энергоносителей.
По результатам аукциона три партии нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн каждая будут поставлены через порт Приморск в течение IV квартала текущего года.
В пресс-релизе также подчеркивается, что первый опыт проведения аукциона на экспортную российскую нефть показал свою эффективность в формировании справедливого рыночного ценообразования.
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