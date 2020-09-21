Нефть Brent и WTI дешевеет на бирже ICE в Лондоне

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent и WTI снижается на лондонской бирже ICE более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18.32 мск, стоимость Brent упала на 5,1% и составила до $40,96 за баррель. В это же время стоимость нефти марки WTI снизилась на 5,9%, до $38,89.

Ранее также сообщалось, что официальный курс евро к рублю на 22 сентября увеличился на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля. Курс доллара вырос на 1,01 рубля, достигнув 76,0381 рубля.

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