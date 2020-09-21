Алиханов отметил роль «Россетей» в улучшении инвестклимата в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов особо выделил роль «Россетей» в улучшении инвестклимата в регионе на встрече с гендиректором компании Павлом Ливинским.

Главной темой стала реализация пятилетней программы реконструкции и развития электросетей Калининградской области. Это самый масштабный в стране комплекс мероприятий «Россетей», выполняемый в рамках одного региона. Объем финансирования за весь период – 22,17 млрд рублей.

С 2016 года построено и реконструировано 1 500 км линий электропередачи и восемь подстанций 110 кВ, в том числе с применением цифровых технологий. Создан первый в стране цифровой район электрических сетей (РЭС). Теперь этот опыт масштабируется по всей России.

В числе знаковых проектов – выдача мощности четырех теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов Чемпионата мира по футболу-2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, подключение индустриального парка «Черняховск».

До конца 2020 года все РЭСы «Россети Янтарь» станут цифровыми, 97 км немецких сетей 0,23 кВ будут переведены на стандартный класс напряжения 0,4 кВ.

В среднесрочной перспективе планируется внедрение на 300 объектах региона современных устройств телеметрии, развитие электрозарядной инфраструктуры (к 2025 году – 15 станций).

«Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация. Реализуются проекты, которые создают условия для социального и экономического развития региона на 50-60 лет вперед», – говорит Павел Ливинский.

По его словам, до конца года завершится реконструкция пяти ключевых центров питания («Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки», «Багратионовск»). «Благодаря внедрению цифровых решений вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек», – рассказал гендиректор «Россетей».

«Современная сетевая инфраструктура – базовое условие для привлечения инвестиций в регион, развития экономики и создания рабочих мест. Для Калининграда также важен фактор энергетической безопасности и независимости энергосистемы. Мы уже видим практический эффект от проектов «Россетей» – энергетика стала надежнее и доступнее», – отметил, в свою очередь, Антон Алиханов.