Минздрав Омска ответил на требование Навального вернуть его одежду

Представитель минздрава Омской области заявила, что одежды, в которой госпитализировали Алексея Навального, в больнице скорой медицинской помощи №1 нет, передает ТАСС.

По ее словам, личные вещи блогера были переданы следствию в ходе проведения доследственной проверки.

Собеседница агентства отметила, что все вопросы по этому поводу стоит адресовать правоохранительным органам, а не администрации больницы или министерству.

Ранее Навальный потребовал вернуть его одежду, так как 30 суток доследственной проверки истекли.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.