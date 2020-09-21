Показан новый логотип Сбербанка

Группа Сбербанк будет работать под новым логотипом «Сбер», передает РИА «Новости».

Официальная презентация состоится 24 сентября, заявку на товарный знак уже подали в Роспатент.

На новом логотипе будет изображен градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой, а слово «Сбер» будет выполнено в зеленом цвете.

Отмечается, что слово «банк» уберут из названия и других отраслей группы («СберЗдоровье», «СберЛизинг» и т.д.). При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе.