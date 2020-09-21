Разработчик «Арепливира» объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена тем, что лекарство спасает жизни пациентов. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

По его словам, данное лекарство является «самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

Белый подчеркнул, что ни одному из пациентов, которые использовали «Арепливир», не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что лекарство появилось в аптеках. Его стоимость составила 12 320 руб.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня его одобрил Минздрав, но пока лекарство применялось только в условиях стационара.

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