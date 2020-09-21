Омбудсмен оценил закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский прокомментировал законопроект, при принятии которого власти российских регионов смогут принимать собственные программы сноса любого жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что данная идея имеет ряд противоречий.

По его мнению, проблемные ситуации могут возникнуть на этапе принятия решений о зачистке тех или иных территорий с гражданами, которые выступают против.

Котровский также подчеркнул, что размен жилья или предоставление денег взамен сносимого может оказаться неравнозначным, поскольку в ряде российских регионов цена на сносимое жилье оказывается ощутимо ниже рыночной.

«У потенциального покупателя может не хватить денег на покупку нового», — пояснил омбудсмен.

Ранее в Госдуму внесли закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости.