Лукашенко: в Белоруссии не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы».

Такое заявление глава республики сделал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ», передает «БелТа».

По словам Лукашенко, государство всегда будет поддерживать это предприятие, поэтому в угоду «шарлатанам из-за границы» В Белоруссии не будут приватизировать все и вся.

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации», — сказал он.

Лидер государства добавил, что подобное решение «окунет страну в омут».