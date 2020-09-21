Обнародованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный проект журналистов-расследователей «Кассандра» изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Аналитики обнаружили ряд транзакций, касающихся российских политиков и бизнесменов. Однако они отметили, что подозрительные операции не всегда говорят о нарушении закона.

В списке оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина и другие.

В FinCEN негативно оценили утечку. По мнению организации, это может заставить банки снизить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях, поскольку они будут остерегаться раскрытия конфиденциальной информации.

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