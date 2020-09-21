Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов предупредил о существующих проблемах при оплате ипотечной ссуды материнским капиталом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что россияне часто прибегают к такому способу погашения ипотеки.

По его словам, оплата маткапиталом может вызвать трудности при рефинансировании ипотечного кредита, поскольку не все банки согласятся на такие условия.

Кроме того, эксперт добавил, что со сложностями обладатели недвижимости могут столкнуться при ее продаже.

«Дело в том, что по текущему законодательству ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости», — уточнил Романов.

Он также указал на сложность продажи жилья, у которого есть несовершеннолетний собственник.

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