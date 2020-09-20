Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Ранее сообщалось, что авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится с 21 сентября.

По данным правительства, этот список пополнился Южной Кореей (Сеул), авиасообщение с которой возобновится 27 сентября.

Уточняется, что полеты в каждую из этих стран будут выполняться раз в неделю.

27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

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