Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
Ранее сообщалось, что авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится с 21 сентября.
По данным правительства, этот список пополнился Южной Кореей (Сеул), авиасообщение с которой возобновится 27 сентября.
Уточняется, что полеты в каждую из этих стран будут выполняться раз в неделю.
27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
— Россия прекращает все вывозные рейсы