Кабмин освоил от НДС некоторые медтовары

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от НДС некоторые медицинские товары. Документ опубликован на сайте правительства.

«Речь идет о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения», — говорится в пояснении.

Отмечается, что такая мера снизит стоимость машин и увеличит их количество в регионах.

Также правительство освободило от НДС медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, технические средства для инвалидов и медтовары, предотвращающие распространение коронавируса.

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