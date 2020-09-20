Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил о падении грузопотока из-за перенаправления Россией грузов в собственные порты. Об этом пишет Sputnik Латвия.

По его словам, раньше эти грузы составляли до 70% от общего числа товаропотока. Падение произошло из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

«Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги», — объяснил Клейнбергс.

Так, в этом году компания планирует перевезти около 25 млн тонн грузов, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. При этом глава LDz отметил, что в ближайшие несколько лет планируется небольшой рост, однако заместить объемы грузом из России, которые компания потеряла, не удастся.

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