Более трети россиян предпочитают зарубежные товары отечественным

Более трети россиян (34%) предпочитают непродовольственные товары иностранного производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Покупать продукцию отечественного производства предпочитают 16% жителей России, а для 41% нет никакой разницы, где был произведен товар.

При этом у 81% респондентов не было случая отказа покупать тот или иной зарубежный товар из-за отношения к конкретной стране, либо по политическим мотивам, 12% изредка сталкивались с такими случаями, а 4% — постоянно.

Опрос был проведен 14-16 августа среди одной тысячи респондентов старше 18 лет.

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