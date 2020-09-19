Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Эксперты фармакологического рынка прокомментировали цену на лекарство от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. Об этом они рассказали в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам Николая Беспалова, такая цена связана с тем, что спрос на препарат сейчас очень высок. Он отметил, что стоит больше обратить внимание на свободную продажу такого препарата в аптеке.

Он также добавил, что пациент сам не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать, его должен назначать врач.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что данное лекарство пока не доказало свою эффективность, поэтому неважно, сколько оно стоит.

«Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — сказал он.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня его одобрил Минздрав, но пока лекарство применялось только в условиях стационара. В продаже новый препарат может появиться уже 21 сентября.

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