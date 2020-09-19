Канада свернула переговоры о свободной торговле с КНР

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уведомил, что Оттава прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем. Об этом он сообщил в интервью газете The Globe and Mail.

«Я не увижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время», — сказал Шампань.

Глава МИД Канады отметил, что КНР в этом году сильно изменилась со времен 2016 года. По его словам, все инициативы того времени необходимо пересмотреть.

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