Канада свернула переговоры о свободной торговле с КНР
Антон Демидов
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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уведомил, что Оттава прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем. Об этом он сообщил в интервью газете The Globe and Mail.
«Я не увижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время», — сказал Шампань.
Глава МИД Канады отметил, что КНР в этом году сильно изменилась со времен 2016 года. По его словам, все инициативы того времени необходимо пересмотреть.
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