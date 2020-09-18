Белоусов обсудит с РСПП налоговую нагрузку, речь о дополнительных 56 млрд руб.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов во вторник, 22 сентября, должен обсудить возможные изменения в налоговой нагрузке различных сфер российской экономики, что должно позволить пополнить госбюджет на сумму порядка 56 млрд рублей в год.

Как передает ТАСС, эта тема, помимо прочих, должна стать предметом обсуждения в рамках его встречи с представителями РСПП.

Ранее «Ведомости» сообщили, что речь пойдет и о введении прогрессивной шкалы НДПИ для компаний металлургического сектора, которое может принести казне якобы 560 млрд руб. в год

Но эту информацию газеты опровергли Минфин и представитель Белоусова.