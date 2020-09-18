Россия прекращает все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Такое решение принято в связи с возобновлением регулярных авиарейсов между государствами.

Альтернативой вывозным рейсам станут самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.

Пока вывозные рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот».

27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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