В России уменьшат затраты на закупку препаратов для лечения редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий в следующем году сократят на 6,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

Кроме того, в 2022 году эти затраты будут уменьшены на 6 696,1 млн рублей, как и в 2023 году.

Отмечается, что Закупка лекарств для высокозатратных нозологий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях».

Также отмечается, что в грядущем году будут снижены расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов на 2,2 млрд рублей в рамках национального календаря профилактических прививок.

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