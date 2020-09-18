Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах являются довольно оптимистичными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что по оценкам ВВП страны должен сократиться на 6,5–7%, однако теперь считается, что падение составит от 3,9% до 4-5%.

В период с 2021 по 2024 годы Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП станет на выше 3% ежегодно.

Согласно предположениям, в следующей году рост экономики составит 3,3%, в 2022 году — 3,4%, в 2023 году — 3%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минэкономразвития спрогнозировало возвращение экономики РФ к докризисному уровню

— Зарплата подрастет: Минэкономразвития ожидает восстановления экономики