Мошенники через поддельные сайты продали билеты в театры на миллиард рублей
Следственный комитет пресек деятельность преступной группы, которая через сайты-двойники продавала билеты в театры и на спортивные мероприятия. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По данным следствия, с 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-«двойников» ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций», — сообщили в СК.
Среди подделок были сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П. Чехова, ФК «Спартак Москва» и ОАО «Лужники». Преступники продавали билеты по завышенной стоимости, получив таким образом больше миллиарда рублей.
В преступную группу входили больше 50 человек, включая программистов, сотрудников колл-центров, продавцов билетов, курьеров и менеджеров по рекламе. Злоумышленники действовали в семи регионах.
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