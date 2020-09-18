На зарплаты Росгвардии и МВД дополнительно потратят почти 30 млрд рублей

Более 28 млрд рублей государственных средств будут дополнительно направлены на зарплаты сотрудникам Росгвардии и МВД в ближайшие два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

Так, согласно документу, в 2021 году на денежное довольство российских силовиков направят дополнительно около 14,1 млрд рублей.

В свою очередь, в 2022 году на эти цели будет направлено 14,7 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 16 сентября.

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