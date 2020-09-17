Нефть подорожала на 3%

Карина Казанцева

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,03%, до $43,5 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Цена нефти WTI подорожала на 2,3%, до $41,09 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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