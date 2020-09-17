Судно для достройки «Северного потока — 2» возвращается в Россию

Максимс Краюшкинс

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое должно было участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», взяло курс на Калининград, не пробыв и дня на логистической базе проекта. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Ранее судно снабжения «Иван Сидоренко» прибыло в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2».

Сейчас в Мукране уже находится судно-трубопрокладчик «Академик Черский», к которому «Иван Сидоренко» может подвозить трубы. Другое судно снабжения «Остап Шеремета» стоит в Калининграде, а способная достраивать «Северный поток — 2» баржа «Фортуна» находится в немецком Ростоке.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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