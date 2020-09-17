Европейский суд отклонил иск против санкций к компаниям группы «Роснефть»

Суд Европейского союза отклонил апелляцию против санкций в отношении компаний, входящих в группу «Роснефть», введенных ЕС в контексте кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об ограничительных мерах, «введенных в контексте кризиса на Украине» в отношении российских нефтяных компаний, являющихся членами группы «Роснефть».

В сообщении суда говорится, что с 31 июля 2014 года Совет стран Евросоюза принял санкции в отношении, в частности, нефтяного сектора в РФ в ответ на действия, «предпринятые Россией для дестабилизации ситуации на Украине».

Речь идет, в частности, о запрете на экспорт определенных товаров и технологий в нефтегазовый сектор и ограничении доступа определенных операторов в этом секторе на рынок капитала ЕС.

После введения ограничительных мер ряд российских компаний, входящих в группу «Роснефть», подали иск в Общий суд Евросоюза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд Европейского союза.

Сообщается, что своим новым постановлением суд полностью отклонил апелляцию российских компаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Роснефть» и «Норильский никель» договорились о партнерстве в области топливообеспечения

— Сечин доложил Путину о начале самостоятельного бурения «Роснефтью» в Карском море

— «Роснефть» начала реализацию авиатоплива в аэропорту Штутгарта