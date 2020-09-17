Суд в Китае запретил местному миллиардеру жить роскошно
Бернст Ю.
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Суд запретил председателю HNA Group, китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь, передает South China Morning Post.
Причиной запрета стали долги компании.
Теперь Фень не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и работе.
В частности, бизнесмену нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами. Ему также запрещено приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в дорогие отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.
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