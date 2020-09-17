Суд в Китае запретил местному миллиардеру жить роскошно

Суд запретил председателю HNA Group, китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь, передает South China Morning Post.

Причиной запрета стали долги компании.

Теперь Фень не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и работе.

В частности, бизнесмену нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами. Ему также запрещено приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в дорогие отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.

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