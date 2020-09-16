Россия будет меньше тратить на оружие и чиновников

Российское правительство снизит расходы федерального бюджета на следующий год, сэкономив на закупке вооружений и зарплатах чиновников. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК.

Сокращение по «незащищенным» статьям бюджета составит 10%. Хотя программа госвооружений к ним не относится, на нее выделят меньше на 5%. Также в 2021 году правительство не будет индексировать зарплаты чиновникам.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — заключил Силуанов.

Таким образом в 2021 году бюджетные расходы сократятся на 927 миллиардов, в 2022 — на 970 миллиардов, в 2023-м — примерно на 900 миллиардов рублей.

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