Brent поднялась выше $42 за баррель

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что ноябрьский фьючерс подорожал на 3,7%, до $42,03 за баррель на 18.24 мск. Последний раз Brent превысила отметку в $42 за баррель 8 сентября.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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