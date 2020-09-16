Мишустин признался, что экономике РФ удалось пройти по очень тонкой грани

Экономике России на фоне пандемии коронавируса, действующих против страны санкций и низких цен на нефть удалось пройти «по острию». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо было балансировать при одновременном решении важнейших задач: выполнения всех социальных обязательств и выведения экономики на темпы роста и развития страны.

«Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал», — заявил председатель правительства.

По его словам, теперь пришло время решать новые задачи, но выполнение всех социальных обязательств государства по-прежнему остается первоочередной миссией.

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