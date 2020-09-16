Мишустин считает, что восстановление доходов россиян начнется в 2021 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост доходов граждан и восстановление спроса в стране начнется в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

«Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно. Важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей», — заявил Мишустин.

По его словам, Минэкономразвития рассматривает два сценария восстановления этих показателей — оптимистичный и консервативный.

Он отметил, что восстановление платежеспособного спроса — важнейший фактор роста экономики и благосостояния людей.

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