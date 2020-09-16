Роструд помог вернуть зарплату более 220 тысячам россиян в 2020 году

Роструд помог добиться возвращения от работодателей долгов по зарплате для более 220 тыс. россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей. В результате чего восстановлены права более чем 220 тысяч работников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в указанный период Роструд направил в прокуратуру более 500 материалов для уголовных дел о невыплатах положенных гонораров.

Текущая задолженность предприятий по зарплатам в России составляет около 1,83 млрд рублей, отметили в ведомстве.

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