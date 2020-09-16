В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором

предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.

В своем письме Хамзаев указал, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни превышает обычные показатели почти в два раза. По его мнению, решить эту проблему поможет ужесточение правил продажи спиртного в новогодние праздники.

Общественник предлагает рассмотреть возможность ограничения времени продажи алкогольной продукции четырьмя часами в день — с 14:00 до 18:00.

«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — отмечается в тексте обращения.

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