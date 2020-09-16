Трамп пригрозил принять меры против ВТО из-за Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен принять меры против Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО по Китаю, передает ТАСС.

Ранее ВТО признала незаконным повышение США пошлин на китайские товары.

«Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также отметил, что он критически относится к этой организации.

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