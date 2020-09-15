Задержан организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex

Полиция задержала находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан», — сказала она.

Волк добавила, что злоумышленнику избрали меру пресечения в виде ареста.

Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что речь идет об Александре Смирнове, которого обвиняют в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex.