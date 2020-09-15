Топ-менеджеры Rambler Group оказались в числе лучших по версии рейтинга Топ-1000

Топ-менеджеры Rambler Group и ее активов, а именно, гендиректор группы Рафаэль Абрамян, ее управляющий директор Максим Тадевосян, а также Яна Бардинцева, управляющий директор Okko, вошли в публикуемый «Коммерсантом» ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».

Так, Абрамян занял пятое место среди руководителей направления «Информационные технологии».

В свою очередь, Максим Тадевосян вошел список лучших в категории «Медиабизнес».

А Бардинцева вошла в топ-10 руководителей нового для рейтинга направления «Онлайн-платформы».

Как известно, рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется с 2001 года.