Центробанк не будет рассматривать жалобы россиян на банки

Банк России одобрил предложение Национальной финансовой ассоциации, изменяющее порядок работы с претензиями граждан к деятельности банков. Об этом сообщают «Ведомости».

Теперь жалобы будут сразу направлять в конкретный банк, без предварительной проверки Центробанком. Банк будет сам разбирать претензии клиентов и отвечать им. Копии ответов будут направлять в Банк России.

Кредитные организации, на которые будет меньше всего поступать жалоб, станут реже проверяться регулятором.

Отмечается, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина планирует запустить пилотный проект по реализации данного механизма.

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