Россия и Белоруссия пока не будут создавать совместные предприятия, потому что основной целью является увеличить товарооборот, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что создание совместных предприятий выступает следствием оптимизации торгово-экономического сотрудничества.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались около 15.00 мск в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Белоруссия продолжат военное сотрудничество

— Лукашенко заявил, что Белоруссии «надо тесней держаться» с Россией

— Путин и Лукашенко дадут поручения по восстановлению транспортного сообщения