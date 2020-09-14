Россия и Белоруссия пока не будут создавать совместные предприятия
Россия и Белоруссия пока не будут создавать совместные предприятия, потому что основной целью является увеличить товарооборот, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что создание совместных предприятий выступает следствием оптимизации торгово-экономического сотрудничества.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались около 15.00 мск в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.
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