В Кремле ответили на заявление Тихановской, что кредит в $1,5 млрд РФ будет возвращать Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской, заявившей, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена дать Минску, должен будет возвращать лично белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что данный кредит, как и ранее неоднократно предоставленные займы, предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии — «нашему большому союзнику, братской нам стране».

«Россия оказывает в этом плане и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Иного быть не может. При этом важно отметить: никоим образом это не должно трактоваться, как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого,» — сказал Песков.

Ранее Тихановская заявила, что именно Лукашенко, а не белорусский народ, должен будет выплачивать России кредит на $1,5 млрд.

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