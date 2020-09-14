Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

В августе жители Белоруссии забрали из банков $624,3 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Нацбанка.

По состоянию на 1 сентября объем валютных сбережений белорусов на счетах и депозитах достиг $6,48 млрд, за месяц показатель снизился на 8,8%. Отмечается, что это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года. За август объем валютных депозитов населения в системе вернулся к уровню мая 2013 года.

Кроме того, в прошлом месяце белорусы забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских руб. ($379,4 млн), такого не бывало в республике с 2016 года.

Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в августе снизились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%).

Кроме того, объем наличных денег в обороте Белоруссии сократился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.

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