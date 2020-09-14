Официальный курс евро составил 88,58 рубля

Официальный курс евро на 15 сентября сократился на 9,49 копейки и составил 88,5819 рубля. На это указывают данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 17,48 копейки и достиг 74,7148 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная на вторник, уменьшилась на 13,88 копейки, до 80,955 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рубль растет к доллару и евро